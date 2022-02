Lo studente italiano morto in un college a New York si è suicidato? (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora non c’è una conferma ufficiale, ma nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta l’ipotesi del suicidio dietro la morte del giovane Claudio Mandia, lo studente italiano trovato morto alla vigilia del suo 18esimo compleanno all’interno di una stanza del college che frequentava a New York. Dai primi risultati dell’autopsia non sono arrivate indicazioni per tentare di trovare una causa per quel decesso, ma la famiglia del ragazzo – che era in volo dall’Italia (originari di Battipaglia, in provincia di Salerno) – verso la Grande Mela proprio per festeggiare il suo compleanno – accusa proprio la struttura scolastica americana. Claudio Mandia, l’ipotesi del suicidio per il giovane morto a New York L’avvocato di Elisabetta Benesatto e Mauro Mandia, i genitori del ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora non c’è una conferma ufficiale, ma nelle ultime ore si è fatta sempre più concreta l’ipotesi del suicidio dietro la morte del giovane Claudio Mandia, lotrovatoalla vigilia del suo 18esimo compleanno all’interno di una stanza delche frequentava a New. Dai primi risultati dell’autopsia non sono arrivate indicazioni per tentare di trovare una causa per quel decesso, ma la famiglia del ragazzo – che era in volo dall’Italia (originari di Battipaglia, in provincia di Salerno) – verso la Grande Mela proprio per festeggiare il suo compleanno – accusa proprio la struttura scolastica americana. Claudio Mandia, l’ipotesi del suicidio per il giovanea NewL’avvocato di Elisabetta Benesatto e Mauro Mandia, i genitori del ...

Agenzia_Ansa : Studente italiano di 17 anni muore in un college americano. La famiglia accusa: è stato 'sottoposto a inimmaginabil… - neXtquotidiano : Lo studente italiano morto in un college a New York si è suicidato? #ClaudioMandia - gatasch : RT @FrancescoSamma2: Avviso. Ciò che sto per scrivere è inadatto alle anime sensibili. Gli 'angioletti' si tengano alla larga. Parlerò dell… - AcidamenteBea : RT @FrancescoSamma2: Negli Stati Uniti vieni subito instradato verso l'assunzione di responsabilità. Se copi in un test giudicato fondament… - AcidamenteBea : RT @FrancescoSamma2: Avviso. Ciò che sto per scrivere è inadatto alle anime sensibili. Gli 'angioletti' si tengano alla larga. Parlerò dell… -