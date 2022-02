LIVE UAE Tour 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la cronometro | gran tempo di Bissegger che mette pressione a Ganna

Leggi su oasport

(Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.43 Nessuno riesce ad avvicinare i tempi dello svizzero. Ricordiamo che Filippopartirà alle 12.34. 11.40 Stefan(EF) ha messo il turbo nella seconda parte di gara! Frantumato il parziale di Bjerg, il riferimento adesso è 9’43”. 11.37 Mikkel Bjerg (UAE) fa segnare il nuovo migliorin 10’07”, Vlasov (BOH) finisce alle spalle per 1”. 11.34 Sono giunti al traguardo otto corridori, comanda Mathias Jorgensen della Movistar in 10’22”. All’intermedio di metà crono troviamo in testa Stefanche precede Aleksandr Vlasov. 11.31 Partito Stefan(EF Education) potenziale spina nel fianco per “Top”. 11.28 Immagini dei favoriti in riscaldamento: We're just around an hour away ...