Le piante antistress da avere in casa perché ci rendono più zen

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : piante antistress

TGCOM

La menta - Il suo potereè stato riconosciuto anche da alcuni studi scientifici: basta annusarla per aumentare il ... la lavanda è una delle miglioririlassanti che la natura ci offra. ......una pianta o dei fiori freschi per dare profumo e creare un'atmosfera più rilassata un... Se siamo allergici, evitiamofinte e optiamo pervere. Mentre se non vogliamo avere ...Le piante e i fiori hanno un potere distensivo e, in alcuni casi, anche virtù curative. Alcune specie in particolare hanno un benefico effetto rilassante, aiutandoci a diventare più zen: scopriamo ...Sentiamo spesso parlare di stress, ma che cosa si intende con questo termine e perché è importante combattere lo stress? Lo stress è rappresentato da qualsiasi stimolo esterno o interno che mina l’equ ...