Katia Follesa: “Quella dei prodotti dimagranti non sono io, le diete miracolose non esistono. Ho denunciato la truffa” (Di martedì 22 febbraio 2022) Anche la sua immagine è rubata. Così come è accaduto a Geppi Cucciari. Così come era già successo anche a Chiara Ferragni. L’ultima vittima di un furto d’identità a scopo pubblicitario è Katia Follesa. È stata lei, la comica, conduttrice, attrice amata dal pubblico, l’involontaria testimonial di prodotti per il dimagrimento. Hanno usato le sue foto, le hanno associate a slogan come “dimagrisci anche tu come Katia Follesa”. Così i più ingenui, i meno smaliziati, hanno creduto davvero agli effetti miracolosi di quelle pozioni. Hanno ritenuto che quei consigli provenissero proprio da lei. Katia adesso è furiosa. Lei per prima sta denunciando questo illecito, questa truffa sui social. Ricorda anche che per questo tipo di reati la legge prevede una pena da due a sei anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Anche la sua immagine è rubata. Così come è accaduto a Geppi Cucciari. Così come era già successo anche a Chiara Ferragni. L’ultima vittima di un furto d’identità a scopo pubblicitario è. È stata lei, la comica, conduttrice, attrice amata dal pubblico, l’involontaria testimonial diper il dimagrimento. Hanno usato le sue foto, le hanno associate a slogan come “dimagrisci anche tu come”. Così i più ingenui, i meno smaliziati, hanno creduto davvero agli effetti miracolosi di quelle pozioni. Hanno ritenuto che quei consigli provenissero proprio da lei.adesso è furiosa. Lei per prima sta denunciando questo illecito, questasui social. Ricorda anche che per questo tipo di reati la legge prevede una pena da due a sei anni ...

