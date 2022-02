Il green pass è fondato su una fake news (Di martedì 22 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma L’ “emergenza” è finita. Il tasso di positività è sceso intorno al 10%, mentre a fine dicembre aveva sfiorato il 22%, le terapie intensive si stanno gradualmente svuotando (ormai ben al di sotto dei mille posti letto occupati), mentre resta ancora apparentemente alto il numero dei morti, sui trecento al giorno. Questo alimenta il sospetto che la gente muoia per altre patologie ma, fatto il tampone, risulta positiva alla Covid. In altre parole, viene solo certificata la positività al virus di persone che muoiono di altre patologie. Era un tabù dirlo in passato, ma ora qualcuno se ne sta accorgendo. Persino Draghi nella sua ultima conferenza stampa ha omesso di citare il numero di morti, segno che non crede neppure lui ai dati trasmessi alla stampa dal suo amatissimo Ministro della salute. Vaccinazione di massa Campagna vaccinale. La ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 22 febbraio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma L’ “emergenza” è finita. Il tasso di positività è sceso intorno al 10%, mentre a fine dicembre aveva sfiorato il 22%, le terapie intensive si stanno gradualmente svuotando (ormai ben al di sotto dei mille posti letto occupati), mentre resta ancora apparentemente alto il numero dei morti, sui trecento al giorno. Questo alimenta il sospetto che la gente muoia per altre patologie ma, fatto il tampone, risulta positiva alla Covid. In altre parole, viene solo certificata la positività al virus di persone che muoiono di altre patologie. Era un tabù dirlo inato, ma ora qualcuno se ne sta accorgendo. Persino Draghi nella sua ultima conferenza stampa ha omesso di citare il numero di morti, segno che non crede neppure lui ai dati trasmessi alla stampa dal suo amatissimo Ministro della salute. Vaccinazione di massa Campagna vaccinale. La ...

