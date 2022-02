Gps supplenze | si va verso l’aggiornamento già quest’anno | M5S | Lega e Pd trovano la convergenza

(Di martedì 22 febbraio 2022) Forse ci siamo: le principali forze politiche della maggioranza avrebbero trovato laper aggiornare le graduatorie provinciali per legià. Dopo l’annuncio della, in giornata è arrivata la comunicazione del M5S che deposita un emendamento ad hoc al decreto sostegni ter per procedere già. Anche il partito democratico si mostra L'articolo .

'Come annunciato, abbiamo depositato l'emendamento al decreto Sostegni ter che garantisce già quest'anno l'aggiornamento delle graduatorie per lee apprendiamo con soddisfazione che la stessa cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle'. Lo dichiara il senatore Mario Pittoni , responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e ...Così, in una nota, il capogruppo Pd in commissione Istruzione Senato Roberto Rampi sul tema dibattuto delle(Graduatorie provinciali di supplenza nella scuola).Graduatorie Provinciali per le Supplenze, continua a tenere banco la questione legata all’aggiornamento delle GPS e delle connesse Graduatorie di Istituto nel 2022: dopo il flop politico legato al ...Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dopo il tentativo fallito con il decreto ... un emendamento al decreto Sostegni ter per la riapertura delle GPS nella prossima primavera.