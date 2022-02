Gol e assist da 10 | perché Berardi è il top in Europa

Advertising

Domenico Berardi è una storia strana. E' un fuoriclasse dormiente, un fiume carsico che scorre sotterraneo, ma è un fiume d'oro. Ha superato le 250 presenze in A (261) e sta arrivando ai 100(96), ma, a 28 anni, lo guardano ancora come un ragazzo in formazione. Avete mai sentito usare per lui la parola "predestinato", che si è usata (e abusata) per Zaniolo, Chiesa e Vlahovic? Mai. Ma ...: 3.: 2. Un bottino troppo misero per chi galleggia nelle zone calde dell'attacco e su 22 presenze è partito titolare in 19. Soprattutto, in partite balorde come quella di Salerno, è lecito ...Il capitano del Sassuolo ha toccato quota 10 goal e 10 assist in campionato: nessuno come lui tra i principali tornei europei. L'impresa del Sassuolo sul campo dell'Inter, certifica ancora una volta ...dato che ha fin qui portato in dote solo 1 gol (decisivo per pareggiare a Verona) e 1 assist. Troppo poco per chi, solo due stagioni fa, era stato pallino di calciomercato nientemeno che di Antonio ...