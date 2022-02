Genova, doppia operazione antidroga: a Borgoratti arrestato fornaio-spacciatore, a Carignano presi i pusher della movida (Di martedì 22 febbraio 2022) Il titolare del panificio e di un negozio d’abbigliamento aveva una clientela di insospettabili. Alla coppia di trafficanti gli agenti hanno sequestrato 10 chili di droga da smerciare nel centro storico Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 22 febbraio 2022) Il titolare del panificio e di un negozio d’abbigliamento aveva una clientela di insospettabili. Alla coppia di trafficanti gli agenti hanno sequestrato 10 chili di droga da smerciare nel centro storico

Advertising

bu_genova : RT @iccu2: Da lunedì 28 febbraio l'OPAC SBN non sarà più online in doppia versione. Gli utenti accederanno al nuovo sito reingegnerizzato,… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Genova, brillante doppia operazione antidroga della Questura, tre arresti e 18 chili di stupefacente sequestrato (R. Bobbi… - FarodiRoma : Genova, brillante doppia operazione antidroga della Questura, tre arresti e 18 chili di stupefacente sequestrato (… - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Doppia operazione della @poliziadistato a #Genova. 19 kg. di #droga sequestrati, tre spacciatori in manette. #IoSeguoTgr… - TgrRaiLiguria : Doppia operazione della @poliziadistato a #Genova. 19 kg. di #droga sequestrati, tre spacciatori in manette.… -