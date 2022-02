Festa Superenalotto | in 15 vincono una cifra da capogiro

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ilnon delude le aspettative dei giocatori di tutta Italia: in assenza di sei e di 5+1 sono arrivati tanti colpi importanti Ilnon tradisce le emozioni dei giocatori di tutta Italia. Sono state tantissime le vincite anche con il concorso del 22 febbraio che hanno reso felici centinaia di persone in tutto L'articolo proviene da Consumatore.com.

SuperEnalotto, festa a Mantova e Lonato del Garda. Il jackpot sale a 160 milioni - SuperEnalotto, la Sicilia in festa: a Campofelice di Roccella (PA) centrato un "5" da quasi 28 mila euro

Fratello minore del, prevede un'estrazione al giorno alle 19:00 e indovinando tutti e ... Venerdì 15 gennaio, a Longo (VI) nel Veneto, ha fattoil terzo milionario del 2021. Martedì ...La Sicilia si riscopre fortunata con il. Nel concorso del 19 febbraio - come riporta Agipronews - è stato centrato un '5' del valore di 27.835,95 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell'esercizio di piazza Garibaldi ...Il Superenalotto non delude le aspettative dei giocatori di tutta Italia: in assenza di sei e di 5+1 sono arrivati tanti colpi importanti ...Il concorso del Superenalotto del 22 febbraio ha premiato tantissimi giocatori in tutta Italia. Ma a far festa sono stati in 4. I dettagli ...