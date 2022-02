Elisa Fuksas racconta una scena di Senza fine (Di martedì 22 febbraio 2022) “In questa sequenza Ornella Vanoni osserva un’esibizione di lei da giovane. Volevo che attraverso il suo stesso sguardo si confrontasse con un’altra versione di lei”, spiega la regista del documentario. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) “In questa sequenza Ornella Vanoni osserva un’esibizione di lei da giovane. Volevo che attraverso il suo stesso sguardo si confrontasse con un’altra versione di lei”, spiega la regista del documentario. Leggi

