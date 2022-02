Chelsea-Lille, doppia tegola per Tuchel: out per infortunio Kovacic e Ziyech (Di martedì 22 febbraio 2022) Problemi per Thomas Tuchel all’inizio del secondo tempo di Chelsea-Lille, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. Il tecnico dei Blues, infatti, perde due pezzi decisamente importanti per la sua squadra. In sei minuti sono usciti dal campo molto doloranti sia Mateo Kovacic sia Hakim Zyiech. Per il primo si tratta di un problema muscolare mentre per il secondo di uno alla caviglia. Molto pesante soprattutto la sostituzione del marocchino, che all’8? aveva servito l’assist ad Havertz con un bellissimo cross da calcio d’angolo. Al loro posto sono entrati sul terreno di gioco rispettivamente Loftus-Cheek e Niguez. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Problemi per Thomasall’inizio del secondo tempo di, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. Il tecnico dei Blues, infatti, perde due pezzi decisamente importanti per la sua squadra. In sei minuti sono usciti dal campo molto doloranti sia Mateosia Hakim Zyiech. Per il primo si tratta di un problema muscolare mentre per il secondo di uno alla caviglia. Molto pesante soprattutto la sostituzione del marocchino, che all’8? aveva servito l’assist ad Havertz con un bellissimo cross da calcio d’angolo. Al loro posto sono entrati sul terreno di gioco rispettivamente Loftus-Cheek e Niguez. SportFace.

