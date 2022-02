Champions, Villarreal-Juve 1-1: Parejo risponde a Vlahovic (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Juventus pareggia 1-1 sul campo del Villarreal nell’andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri passano in vantaggio dopo appena 33 secondo con una prodezza di Vlahovic. Il serbo, all’esordio in Champions, controlla un lancio di Danilo e incrocia la conclusione di destro: diagonale vincente, 0-1. Il Villarreal reagisce, colpisce un palo e crea almeno un’altra occasione per pareggiare. Gli spagnoli premono e concedono spazi alle ripartenze della Juve, che spreca una serie di opportunità per raddoppiare. Il copione non cambia nella ripresa: padroni di casa in avanti, torinesi sempre più arroccati nella propria trequarti. Al 66? un’amnesia difensiva della Juve spiana al Villarreal la strada per il pareggio. ... Leggi su funweek (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lantus pareggia 1-1 sul campo delnell’andata degli ottavi diLeague. I bianconeri passano in vantaggio dopo appena 33 secondo con una prodezza di. Il serbo, all’esordio in, controlla un lancio di Danilo e incrocia la conclusione di destro: diagonale vincente, 0-1. Ilreagisce, colpisce un palo e crea almeno un’altra occasione per pareggiare. Gli spagnoli premono e concedono spazi alle ripartenze della, che spreca una serie di opportunità per raddoppiare. Il copione non cambia nella ripresa: padroni di casa in avanti, torinesi sempre più arroccati nella propria trequarti. Al 66? un’amnesia difensiva dellaspiana alla strada per il pareggio. ...

