Caro energia, l’Alis: Scioperi dannosi per il settore, rilanciare il dialogo anche attraverso il Parlamento (Di martedì 22 febbraio 2022) “Le proteste contro il Caro energia ed i blocchi alla circolazione promossi in Sicilia da alcune associazioni autonome che stanno agendo in solitudine rischiano di evolvere ulteriormente e di danneggiare sempre più l’intero settore del trasporto e della logistica, causando ripercussioni anche sulla stabilità dei cicli produttivi e distributivi” Ad affermarlo è il vicepresidente di Alis, Marcello Di Caterina. “Per tale ragione – continua Di Caterina -, Alis continua a mantenere una posizione di netta distanza da forme di sciopero che alimentano tensioni sociali nell’intero territorio siciliano e in tutta Italia”. “Pur comprendendo le notevoli difficoltà che i rincari dell’energia e dei carburanti stanno causando ad aziende ed operatori del comparto – si legge ancora nella nota diffusa dal vicepresidente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) “Le proteste contro iled i blocchi alla circolazione promossi in Sicilia da alcune associazioni autonome che stanno agendo in solitudine rischiano di evolvere ulteriormente e di danneggiare sempre più l’interodel trasporto e della logistica, causando ripercussionisulla stabilità dei cicli produttivi e distributivi” Ad affermarlo è il vicepresidente di Alis, Marcello Di Caterina. “Per tale ragione – continua Di Caterina -, Alis continua a mantenere una posizione di netta distanza da forme di sciopero che alimentano tensioni sociali nell’intero territorio siciliano e in tutta Italia”. “Pur comprendendo le notevoli difficoltà che i rincari dell’e dei carburanti stanno causando ad aziende ed operatori del comparto – si legge ancora nella nota diffusa dal vicepresidente ...

Advertising

fanpage : Effetto del caro energia: secondo l’Istat il mese di gennaio ha fatto registrare un record dell’inflazione che non… - LaStampa : L’inflazione a gennaio vola al 4,8%: è ai massimi dal 1996, pesa il caro energia - matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - EveDaypegasus : RT @BonomiAllegra: La crisi ucraina giunge proprio a fagiolo: 1) distogliere l'attenzione dalle restrizioni assurde ancora in vigore per i… - SimoBenedettini : RT @istbrunoleoni: ??Quali sono le misure varate dal CdM di venerdì per far fronte al caro prezzi di #gas e luce per i consumatori domestici… -