Berlusconi-Fascina, matrimonio in vista? Il bacio in pubblico l’ultimo indizio (Di martedì 22 febbraio 2022) L'ex Premier e presidente del Milan sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna, con cui ha una relazione da 2 anni Leggi su golssip (Di martedì 22 febbraio 2022) L'ex Premier e presidente del Milan sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna, con cui ha una relazione da 2 anni

Advertising

Corriere : Silvio Berlusconi e Marta Fascina avrebbero intenzione di sposarsi - fattoquotidiano : Sì allo stadio no ai tribunali. Ormai Silvio Berlusconi sembra aver sposato questa filosofia. L’ex premier non si è… - petergomezblog : Berlusconi di nuovo allo stadio a Monza (con bacio a Marta Fascina): ma tre giorni fa non è comparso al processo pe… - Alberto93383706 : RT @autocostruttore: Berlusconi (classe 1936) e Marta Fascina (classe 1990) verso il matrimonio - Giornaleditalia : #silvioberlusconimartafascina Silvio Berlusconi si sposa con Marta Fascina: l'indiscrezione bomba da Arcore -