Un Posto al Sole, anticipazioni 22 febbraio: i dubbi di Franco

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di martedì 22 febbraio: Franco inizia a nutrire forti dubbi su Katia. Cosa sta succedendo? Gli abitanti di Palazzo Palladini ed in particolare Raffaele ed Ornella hanno potuto riabbracciare Patrizio dopo il suo rientro a Napoli dal viaggio in Spagna. Un piccolo periodo di pausa per recuperare le energie e lasciare alle spalle il passato. Sarà riuscito a dimenticare le vicissitudini con Clara ed i problemi con Alberto? Franco dubbioso (via screenshot)Franco e Katia si sono baciati: si è trattato di un momento di debolezza da parte di entrambi. L'uno per le problematiche relative alla relazione con Angela e la distanza della donna ormai prolungata, l'altra invece per i ...

