Truffa ai danni dello Stato Imprenditore ai domiciliari e sequestrati beni per 2 | 6 milioni di euro

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Militari del Gruppo di Taranto hanno eseguito una misura cautelare di arrestinei confronti di unresidente a San Giorgio Ionico (TA), titolare di una ditta individuale esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi.Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, rappresenta l’epilogo di indagini delegate dalla Procura della Repubblica jonica, all’esito delle quali sono state ipotizzate, nei confronti dell’e di altre tre persone, due delle quali appartenenti al suo stesso nucleo familiare, consistenti cessioni di gasolio per uso agricolo sottoposto ad aliquota d’accisa ridotta a soggetti non aventi diritto. L’illecita attività sarebbe stata posta in essere attraverso l’emissione di falsi documenti di accompagnamento del carburante, che risultava solo ...

