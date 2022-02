Star Wars: Jon Watts in trattative per la regia di una nuova serie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novità in arrivo sull'universo Star Wars: sembra che Jon Watts sia in procinto di dirigere una nuova serie per Disney+. Il regista Jon Watts potrebbe entrare a far parte del mondo di Star Wars: secondo nuovi rumor sarebbe in trattative con Disney e Lucasfilm per dirigere una nuova serie tv, in programma nel prossimo futuro. Secondo quanto riportato da Discussing Film, Jon Watts, regista di Spider-Man: No Way Home, sarebbe in trattative per prendere parte a un nuovo progetto dell'universo Star Wars, dal titolo provvisorio Grammar Rodeo. Ecco cosa riporta il sito web: "Il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts è in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novità in arrivo sull'universo: sembra che Jonsia in procinto di dirigere unaper Disney+. Il regista Jonpotrebbe entrare a far parte del mondo di: secondo nuovi rumor sarebbe incon Disney e Lucasfilm per dirigere unatv, in programma nel prossimo futuro. Secondo quanto riportato da Discussing Film, Jon, regista di Spider-Man: No Way Home, sarebbe inper prendere parte a un nuovo progetto dell'universo, dal titolo provvisorio Grammar Rodeo. Ecco cosa riporta il sito web: "Il regista di Spider-Man: No Way Home Jonè in ...

