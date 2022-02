Psg | Verratti attacca l’arbitro | l’italiano ora rischia una sanzione

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il centrocampista del Psg, Marcounada parte del comitato disciplinare della Ligue 1. A riportarlo è L’Equipe, che riferisce di come l’ex Pescara sarà giudicato per le dichiarazioni fatte controMikael Lesage al termine del match perso contro il Nantes: “Come è possibile prendere dieci cartellini gialli senza poter neppure parlare con il direttore di gara? È l’unico fischietto al mondo con cui capita. Su Mbappé è rigore e cartellino giallo, quindi rosso. Come è possibile non dare sanzioni? A volte non si prendono decisioni per la paura”. SportFace.