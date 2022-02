Pietro Del Vaglio firma una delle 100 case più belle d’Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Toscana il Podere Ascianello curato dall’interior designer napoletano, Pietro Del Vaglio, nel libro che celebra i 40 anni dell’iconica rivista AD. Tra le colline nel territorio delle Crete Senesi, sorge il Podere Ascianello, una delle 100 case più belle d’Italia secondo AD – Architectural Digest che festeggia i suoi 40 anni pubblicando un libro Leggi su 2anews (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Toscana il Podere Ascianello curato dall’interior designer napoletano,Del, nel libro che celebra i 40 anni dell’iconica rivista AD. Tra le colline nel territorioCrete Senesi, sorge il Podere Ascianello, una100piùsecondo AD – Architectural Digest che festeggia i suoi 40 anni pubblicando un libro

Advertising

soliluce : RT @elecrasticheart: Pietro Imen Janing commentando la fauna del rione come se fosse allo zoo #LAmicaGeniale3 - _ssja_ : RT @1987Elmo: #LAmicaGeniale3 Lenù : i Solara sono dei camorristi!! Pietro : ok. ... Lenù : come hai potuto permettere che ci facessero do… - legendofginia : Pietro che dice la verità su Lila che Lenù non voleva sentirsi dire ???? unico lato positivo del personaggio #LAmicaGeniale - Quellochenonsi1 : RT @Quellochenonsi1: @Bluefidel47 @Pietro_Otto Da Panatta non me lo aspettavo...forse un tantino di invidia verso il numero uno del mondo? - Quellochenonsi1 : @Bluefidel47 @Pietro_Otto Da Panatta non me lo aspettavo...forse un tantino di invidia verso il numero uno del mondo? -