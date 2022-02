Piace al Napoli: l’Atalanta piomba sul giocatore del Torino (Di lunedì 21 febbraio 2022) Continua a lavorare in vista del calciomercato estivo il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Ci sarà infatti da investire in attacco, vista la sicura partenza di Lorenzo Insigne e il sempre più probabile addio di Dries Mertens. Tanti i nomi accostati agli azzurri, fra cui sembra anche quello di Andrea Belotti. Calciomercato Napoli Belotti (Getty Images) Calciomercato Napoli, la concorrenza dell’Atalanta Qualche giorno fa, Il Corriere dello Sport segnalava un inserimento del Napoli nella corsa per l’attaccante del Torino. Egli ha il contratto in scadenza quest’estate e su di lui è forte l’interesse anche del Toronto, il quale sogna di formare un attacco tutto italiano insieme a Lorenzo Insigne. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, su Belotti però sembra esserci il forte ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Continua a lavorare in vista del calciomercato estivo il ds delCristiano Giuntoli. Ci sarà infatti da investire in attacco, vista la sicura partenza di Lorenzo Insigne e il sempre più probabile addio di Dries Mertens. Tanti i nomi accostati agli azzurri, fra cui sembra anche quello di Andrea Belotti. CalciomercatoBelotti (Getty Images) Calciomercato, la concorrenza delQualche giorno fa, Il Corriere dello Sport segnalava un inserimento delnella corsa per l’attaccante del. Egli ha il contratto in scadenza quest’estate e su di lui è forte l’interesse anche del Toronto, il quale sogna di formare un attacco tutto italiano insieme a Lorenzo Insigne. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, su Belotti però sembra esserci il forte ...

