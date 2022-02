Per Crisanti, è il momento di togliere le restrizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - "La curva sta calando, o perché la gente si è infettata o perché si è vaccinata recentemente. Ma la protezione dura poco, quindi occorre liberalizzare ora che siamo piu' protetti, se si aspettano mesi lo saremo di meno". Lo ha detto intervenendo ad "Agora'" su Rai 3 il microbiologo Andrea Crisanti. "Le restrizioni in questo momento sono controproducenti - ha ribadito Crisanti - Il green pass? Serviva a incentivare i vaccini, non serve a bloccare la trasmissione, in autunno se sarà necessario si potrà reintrodurre, ma è un problema politico che francamente non mi appassiona. Quello della Gran Bretagna è un osservatorio interessante: la curva è caduta perché le persone si sono infettate o si sono vaccinate, si è raggiunto un equilibrio endemico tra il virus che infetta e il vaccino che lo blocca. Del resto e' uno ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - "La curva sta calando, o perché la gente si è infettata o perché si è vaccinata recentemente. Ma la protezione dura poco, quindi occorre liberalizzare ora che siamo piu' protetti, se si aspettano mesi lo saremo di meno". Lo ha detto intervenendo ad "Agora'" su Rai 3 il microbiologo Andrea. "Lein questosono controproducenti - ha ribadito- Il green pass? Serviva a incentivare i vaccini, non serve a bloccare la trasmissione, in autunno se sarà necessario si potrà reintrodurre, ma è un problema politico che francamente non mi appassiona. Quello della Gran Bretagna è un osservatorio interessante: la curva è caduta perché le persone si sono infettate o si sono vaccinate, si è raggiunto un equilibrio endemico tra il virus che infetta e il vaccino che lo blocca. Del resto e' uno ...

