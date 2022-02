(Di lunedì 21 febbraio 2022), durante un'intervista recente, ha rivelato che è stata la figliaa trovare per caso il copione della pellicola in unpolveroso. A proposito di, l'ultimodiin uscita il prossimo 24 febbraio, il celebre cineasta italiano, durante l'ultima puntata di Domenica In a cui ha preso parte assieme alla figlia, ha rivelato chehala sceneggiatura della pellicola in un. "Era un copione dimenticato in unnegli anni 90, ora esce al cinema", ha spiegato, al che la figlia ha deciso di aggiungere: "Ho...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Occhiali Neri, Dario Argento svela: 'Asia ha trovato questo film in un cassetto' - zazoomblog : “Occhiali Neri” Dario Argento torna dopo 10 anni dietro la macchina da presa - #“Occhiali #Neri” #Dario - Lopinionista : 'Occhiali Neri', Dario Argento torna dopo 10 anni dietro la macchina da presa - Lopinionista : 'Occhiali Neri', Dario Argento torna dopo 10 anni dietro la macchina da presa - Anaclet53896600 : @RobiC_tw @FkaDamn @confundustria @CarloCalenda Alle prossime elezioni, andrà a votarlo con cappotto con bavero alz… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiali Neri

Dario Argento torna in sala. Il 24 febbraio sbarcherà al cinema, ultimo progetto del maestro del brivido che dirige per l'occasione la figlia Asia e Ilenia Pastorelli. A Roma, un serial killer prende di mira le prostitute della città, strangolandole ...A proposito di, l'ultimo film di Dario Argento in uscita il prossimo 24 febbraio, il celebre cineasta italiano, durante l'ultima puntata di Domenica In a cui ha preso parte assieme alla figlia, ha ...Dario Argento, durante un'intervista recente, ha rivelato che è stata la figlia Asia a trovare per caso il copione della pellicola in un cassetto polveroso. A proposito di Occhiali Neri, l'ultimo film ...Perché gli animali domestici vengono ormai trattati come se fossero bambini? A fare chiarezza è la nuova inchiesta di PresaDiretta ...