In arrivo la quarta dose di vaccino per i soggetti fragili dal 1° marzo, lo annuncia Figliuolo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Figliuolo un una conferenza ha dato delle nuove indicazioni sul vaccino anti-covid- “Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee.” più categorie saranno coinvolte ma “per le categorie fragili la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo, quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”, ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La quarta dose di vaccino è in arrivo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)un una conferenza ha dato delle nuove indicazioni sulanti-covid- “Per ciò che riguarda ladianti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee.” più categorie saranno coinvolte ma “per le categoriela mia indicazione è quella che partiremo il primo, quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c’è ora in atto”, ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo, a margine di una visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ladiè ina ...

