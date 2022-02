Il Grande Slam del Sassuolo ammazzagrandi: ma dov’è finita l’Inter? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il colpo del Sassuolo a San Siro acuisce la crisi dell’Inter in un inizio di 2022 fortemente deficitario per i nerazzurri di Simone Inzaghi Il Sassuolo chiude il suo clamoroso e storico Grande Slam lasciando al palo un’Inter ben diversa da quella ammirata per oltre un’ora in Champions League contro il Liverpool. Espugnato per la seconda volta in Serie A il Meazza, dopo aver anche ottenuto lo scalpo prestigioso della Juve all’Allianz Stadium. Tutta una questione di approccio: scollegato quello dei campioni d’Italia, sfrontato quello dei neroverdi di Dionisi. Perché il destino si compie nella prima parte di gara, con le violente ripartenze di Traore, Berardi e compagnia ad assistere le stilettate dei gemelli del gol Raspadori e Scamacca. Da applausi coraggio e organizzazione offensiva dei ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il colpo dela San Siro acuisce la crisi delin un inizio di 2022 fortemente deficitario per i nerazzurri di Simone Inzaghi Ilchiude il suo clamoroso e storicolasciando al palo un’Inter ben diversa da quella ammirata per oltre un’ora in Champions League contro il Liverpool. Espugnato per la seconda volta in Serie A il Meazza, dopo aver anche ottenuto lo scalpo prestigioso della Juve all’Allianz Stadium. Tutta una questione di approccio: scollegato quello dei campioni d’Italia, sfrontato quello dei neroverdi di Dionisi. Perché il destino si compie nella prima parte di gara, con le violente ripartenze di Traore, Berardi e compagnia ad assistere le stilettate dei gemelli del gol Raspadori e Scamacca. Da applausi coraggio e organizzazione offensiva dei ...

