Haas | primi chilometri per la VF-22

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022)per laVF-22 in occasione dei filming day. La vettura ha percorso alcuni giri del tracciato spagnolo di Barcellona. FIA: l’addio di Masi necessario per un nuovo inizioVF-22: quali sono gli obiettivi del team? Il teamè stato il primo a presentare la nuova monoposto per il 2022. Tuttavia, la scuderia aveva ufficialmente rivelato solo la livrea della vettura, non tralasciando nessun particolare dettaglio. Questa mattina però, in occasione dei filming day, la nuova VF-22 ha percorso i suoi100 km sul tracciato spagnolo di Barcellona, a pochi giorni dall’inizio dei test pre-stagionali. La scuderia punta a lottare per le posizioni del centro classifica, contando sul talento di Mick Schumacher e Nikita Mazepin, entrambi alla loro seconda ...