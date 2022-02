GF Vip | nuova lite e accuse di Alex Belli a Soleil Sorge | cosa sta per succedere nella Casa

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si riapre il triangolo del Gfvip, formato dae Delia Duran, e l’occasione è un nuovo party a temadei vip. Nel corso dei festeggiamenti in maschera, le storiche rivali che si contendono l’amore die Delia, si lasciano andare ad un bacio saffico, sotto gli occhi increduli degli altri vipponi. Ma non è tutto.hanno una passionaledinanzi a Delia, che osserva senza intervenire, con i i primi due che si lanciano una reciproca accusa, quella di non rivelare i propri sentimenti. E il tutto scatena tra le reazioni più disparate, dentro e fuori lapiù spiata d’Italia. ...

Advertising

fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: ancora il triangolo Delia-Alex-Soleil, la 'nuova' Jessica, l’eliminato - infoitcultura : Una nuova festa a tema per i VIP: il “Wild party” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - hopeangel365 : La nuova mossa nel copione Belli- Duran #gfvip #alex #delia #Lulù #miriana #nathaly #soleil #soleilarmy #fairylulu… - infoitcultura : GF Vip, Alex spiazza: addio all’amore libero, la “nuova regola” con Delia - ParliamoDiNews : GF Vip, Alex spiazza: addio all`amore libero, la `nuova regola` con Delia #alexbelli #deliaduran -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nuova

...Belli continua a essere il protagonista indiscusso dell'attuale edizione del Grande Fratello. ... Nel corso della suapermanenza nel programma, Alex si è concentrato soprattutto sulla Duran e, ...In vista dellapuntata del Grande Fratello2021 che torna in onda questa sera, tuttavia, Soleil e Delia, a sorpresa, si sono ritrovate in cucina dove hanno avuto un confronto che ha portato ...Grande Fratello Vip, Teo Mammuccari ne è sicuro: "E' tutto finto" Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata del GF Vip con questa edizione quanto mai ...GF Vip, diretta 21 febbraio: Alex, Delia e Soleil triangolo "selvaggio". Questa sera nuovo eliminato. La festa Jungle del week end ha scaldato gli animi... in tutti isensi. Questa ...