È morto a Milano Franco Milone, fratello del presidente del Cda del Secolo d’Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) È morto ieri pomeriggio a Milano all’età di 76 anni Franco Milone, fratello di Filippo presidente del Cda del “Secolo d’Italia” e Consigliere di amministrazione della Fondazione Alleanza nazionale. Classe 1946, nato a Paternò, in provincia di Catania, Franco Milone si è spento per un infarto improvviso. Sposato dal 1976, lascia la moglie, tre figlie e un adorato nipotino. Siciliano di nascita, ha svolto a Milano la sua attività professionale. Commercialista di successo, è stato amministratore di diverse importanti società, consigliere in Telelombardia e in Fiera Milano International. I funerali si svolgeranno a Milano mercoledì 23 febbraio presso la chiesa di San ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Èieri pomeriggio aall’età di 76 annidi Filippodel Cda del “” e Consigliere di amministrazione della Fondazione Alleanza nazionale. Classe 1946, nato a Paternò, in provincia di Catania,si è spento per un infarto improvviso. Sposato dal 1976, lascia la moglie, tre figlie e un adorato nipotino. Siciliano di nascita, ha svolto ala sua attività professionale. Commercialista di successo, è stato amministratore di diverse importanti società, consigliere in Telelombardia e in FieraInternational. I funerali si svolgeranno amercoledì 23 febbraio presso la chiesa di San ...

