Dybala a un passo dall’addio | Agnelli furioso | la situazione degenera

Paulo Dybala è uno dei casi più complicati della Juventus in questa stagione e il suo contratto sta decisamente dando di che pensare. La Juventus ha sempre cercato di mantenere ben salso il proprio bilancio senza cadere nell'errore di spese folli che in certi casi potrebbero portare a un indebitamento eccessivo e per questo motivo Paulo Dybala è a forte rischio esclusione se non dovesse accettare le condizioni della Signora. Il campionato di Serie A ha sempre avuto davvero tantissimi giocatori di primo livello nella sua storia e nei tempi recenti, nonostante non sia più il torneo principale in Europa, ha ancora saputo regalare grandi giocatori. Uno di questi è sicuramente Paulo Dybala che nella sua esperienza alla Juventus è stato tra i più positivi, riuscendo così a entrare in ...

Donato30361 : @romeoagresti @GoalItalia Ma il contratto a Dybala è stato fatto? Secondo me gli passeranno tutti i malanni se vien… - ilPorrinista : @speriamocmlcavo sembrava un giocatore di terza categoria. Dybala viene da una sfilza di partite con gol e assist,… - NicolaZanini87 : Su Dybala ci si può soffermare su due aspetti. Non è un giocatore che dal punto di vista fisico dà grandi garanzie.… - andreabacchion : @juventibus @GianlucaGarro @GattaMario3 @AlessioLavino @1897_frank @MomblanOfficial Si, un passo indietro... Ma vi… - mikelelomb : @Korrado77 Ieri passo indietro. Troppe 3 punte in campo per reggere la loro aggressione fisica. Avevano sempre un g… -