Depressione | la molecola sperimentale zuranolone riduce i sintomi | ecco i benefici

(Di lunedì 21 febbraio 2022), una nuova cura in arrivo. Lasembra essere efficace e rapida nel ridurre idepressivi nellacosiddetta maggiore, in particolare se ...

Depressione, una nuova cura in arrivo. La molecola sperimentale zuranolone sembra essere efficace e rapida nel ridurre i sintomi depressivi nella depressione cosiddetta maggiore, in particolare se ...