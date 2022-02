Crediti edilizi, cessioni multiple non ancora applicabili (Di lunedì 21 febbraio 2022) ... le regole nel periodo transitorio 17 Febbraio 2022 Finché il decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale continuano ad applicarsi le restrizioni precedenti e le relative regole di ... Leggi su pmi (Di lunedì 21 febbraio 2022) ... le regole nel periodo transitorio 17 Febbraio 2022 Finché il decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale continuano ad applicarsi le restrizioni precedenti e le relative regole di ...

Advertising

riccardo_fra : Il #CDM ha accolto il nostro appello contro il blocco della cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi. Ora via… - lucianonobili : “Il sistema dei bonus edilizi del governo Conte con i crediti che girano come le giostre ha permesso truffe intolle… - ItaliaViva : Ecco la vicenda #superbonus e crediti edilizi spiegata bene dalla nostra @DonaConzatti ?? - PMI_it : Crediti edilizi, cessioni multiple non ancora applicabili: Decreto su cessioni multiple ancora non in vigore, nel f… - donofriocarlo1 : RT @scarlots: Bonus edilizi, #BancoBpm riattiva la cessione dei crediti, #Poste e #Cdp si preparano. #Credem prosegue con la sospensione. E… -