Concorso dirigenti tecnici, parere del Cspi: in arrivo 146 assunzioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alcuni aggiornamenti sul Concorso dirigenti tecnici. Di recente, infatti, è stato reso noto il parere del Cspi (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) sullo schema di decreto del ministro dell'Istruzione recante Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva. Nello specifico, l'organo collegiale ha richiesto che il Ministero dell'Istruzione bandisca con urgenza il Concorso per Dirigente tecnico con funzioni ispettive. Nel documento del Cspi si evidenzia, infatti, che, "per la realizzazione degli obiettivi richiamati nello schema di decreto oggetto dell'odierno parere, l'attuale organico di centonovanta dirigenti tecnici, previsto dal DPCM 166/2020, sia del tutto insufficiente e considera indispensabile ...

