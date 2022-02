Chi è Alice Pavarotti, figlia del grande tenore e di Nicoletta Mantovani? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono passati ormai quasi 15 anni dalla scomparsa del grandissimo tenore Luciano Pavarotti, venuto a mancare nel 2007 dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas. Dall’amore tra il meraviglioso artista italiano e la sua seconda moglie, Nicoletta Mantovani, è nata Alice (dalla prima unione con Adua Veroni nacquero invece Lorenza, Cristina e Giuliana, ndr), che ha compiuto 19 anni lo scorso 13 gennaio. Dalle foto si vede come Alice somigli più a mamma Nicoletta, anche se il sorriso sembra essere quello di papà Luciano. Della vita privata di Alice Pavarotti si conosce molto poco, anche perché la ragazza tende ad essere molto riservata sui suoi canali social, limitandosi a pubblicare pochi post e fotografie. Dalle immagini che ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono passati ormai quasi 15 anni dalla scomparsa del grandissimoLuciano, venuto a mancare nel 2007 dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas. Dall’amore tra il meraviglioso artista italiano e la sua seconda moglie,, è nata(dalla prima unione con Adua Veroni nacquero invece Lorenza, Cristina e Giuliana, ndr), che ha compiuto 19 anni lo scorso 13 gennaio. Dalle foto si vede comesomigli più a mamma, anche se il sorriso sembra essere quello di papà Luciano. Della vita privata disi conosce molto poco, anche perché la ragazza tende ad essere molto riservata sui suoi canali social, limitandosi a pubblicare pochi post e fotografie. Dalle immagini che ...

