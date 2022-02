Cagliari | Pereiro | 'Ho segnato un brutto gol? Rispondo così a chi lo dice'

Advertising

SkySport : CAGLIARI-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Pereiro (58’) ? #Osimhen (87’) ? SERIE A – 26^ GIORNATA ??… - sscnapoli : ? 58’ | Gol Cagliari, Pereiro #CagliariNapoli 1-0 ?? #ForzaNapoliSempre - iambolar : 87’ Cagliari 1-1 Napoli (Pereiro; Osimhen) #SerieA - infoitsalute : Il Cagliari ospita il Napoli: Lovato titolare, Joao e Pereiro la coppia d’attacco - L'Unione - TV7Benevento : Cagliari-Napoli 1-1, reti di Pereiro e Osimhen - -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Pereiro

Ascolta la versione audio dell'articolo Il giocatore delGastonha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della gara contro il Napoli Gaston, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita ...Commenta per primo- Napoli 1 - 1 Marcatori: 13' s.t.(C), 42' s.t. Osimhen (N). Assist : 13' s.t. Grassi (C), 42' s.t. Mario Rui (N).(3 - 5 - 2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, ...Le parole dell'allenatore del Napoli dopo il pareggio contro il Cagliari Si chiude 1-1 la partita tra Cagliari e Napoli valevole per la 26esima giornata di Serie A. La squadra di Mazzarri va in vantag ...Sotto con un gol di Gaston Pereiro (papera di Ospina), gli azzurri si salvano con un colpo di testa nel finale del nigeriano Altro che aggancio alla vetta, un Napoli irriconoscibile si è salvato nel f ...