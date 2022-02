-Cagliari-Napoli 1-1: un pareggio che lascia l’amaro in bocca (Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi 21 Febbraio 2022 nello Stadio Sardegna alle ore 19:00 si è disputata la partita -Cagliari-Napoli valida per la 26 giornata di Serie A. Dopo la sofferenza, il Napoli trova il gol che vale un punto con la classica incornata di Osimhen sul cross di Mario Rui: partenopei che hanno sofferto per tutta la partita la grande fisicità dei sardi. un super Ospina e la poca precisione di Grassi e Baselli negano ai rossoblù il secondo gol che poteva significare vittoria. Una partita mal gestita che non accontentato nessuna delle due squadre. Cagliari-Napoli-: formazioni e dove vederla -Cagliari-Napoli: formazioni ufficiali Cagliari (3-5-2): Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert, Joao Pedro, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi 21 Febbraio 2022 nello Stadio Sardegna alle ore 19:00 si è disputata la partita -valida per la 26 giornata di Serie A. Dopo la sofferenza, iltrova il gol che vale un punto con la classica incornata di Osimhen sul cross di Mario Rui: partenopei che hanno sofferto per tutta la partita la grande fisicità dei sardi. un super Ospina e la poca precisione di Grassi e Baselli negano ai rossoblù il secondo gol che poteva significare vittoria. Una partita mal gestita che non accontentato nessuna delle due squadre.-: formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(3-5-2): Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert, Joao Pedro, ...

