Caffè e riflessi | un’accoppiata vincente

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Coordinazione emigliori grazie all’assunzione quotidiana di, lo conferma uno studio – curiosauro.itC’è chi lo ama e chi lo odia. Chi lo evita e chi non può farne a meno. Si tratta di una delle bevande più amate dalle persone. Presa al bar, poi, unisce e sembra far iniziare meglio la giornata, dopo i pasti dà carica per affrontare il pomeriggio. Di sera ha il suo fascino. Un recente studio ha sottolineato gli effetti benefici derivante dall’assunzione di. Questa sostanza rafforzerebbe le prestazioni cognitive e il funzionamento visivo giovando a coordinazione e. Acutezza visiva, i risultati del test effettuato su chi non assume caffeina – curiosauro.itL’acutezza visiva è la capacità di carpire i dettagli di ciò che vediamo. Lo studio – pubblicato su Psycopharmacology – è stato condotto ...