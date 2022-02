Belen Rodriguez e la frecciatina: “Passo un attimo dal chirurgo” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Belen Rodriguez e le parole speciali ai fan dopo l’ospitata a Verissimo: non manca però una frecciata Nelle scorse ore la splendida Belen Rodriguez è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è concessa in una intervista a 360°, toccando gli argomenti più svariati, da quelli familiari fino alla storia d’amore con Stefano De Martino, persona di cui si parla molto in questo periodo in casa della showgirl. Tra le dichiarazioni concesse a Canale Cinque la Rodriguez ha parlato anche delle critiche, che spesso e volentieri vengono rivolte ai vip in maniera poco ortodossa e cattiva: “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Sono una persona che si cura molto e mi piaccio. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico” – ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)e le parole speciali ai fan dopo l’ospitata a Verissimo: non manca però una frecciata Nelle scorse ore la splendidaè stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è concessa in una intervista a 360°, toccando gli argomenti più svariati, da quelli familiari fino alla storia d’amore con Stefano De Martino, persona di cui si parla molto in questo periodo in casa della showgirl. Tra le dichiarazioni concesse a Canale Cinque laha parlato anche delle critiche, che spesso e volentieri vengono rivolte ai vip in maniera poco ortodossa e cattiva: “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Sono una persona che si cura molto e mi piaccio. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dalplastico” – ha ...

