Amici 21, Alessandra Celentano esplode contro Garrison: ” … ignorante” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una nuova ed imperdibile puntata di Amici è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2022. E proprio questa è stata una puntata molto particolare nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad una dura lite tra la maestra Celentano e Garrison. Ma, quali sono stati i motivi della lite? Facciamo un po’ di chiarezza. Dura lite ad Amici tra la maestra Celentano e Garrison, gelo in studio Su Canale 5 è andata in onda nella giornata di ieri una nuova puntata del celebre talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi ovvero ‘Amici’. A giudicare le sfide della puntata sono stati quattro giudici esterni e tra questi vi era anche il noto ballerino, coreografo ed insegnante di danza Garrison Rochelle finito al ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una nuova ed imperdibile puntata diè andata in onda nella giornata di ieri, domenica 20 febbraio 2022. E proprio questa è stata una puntata molto particolare nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad una dura lite tra la maestra. Ma, quali sono stati i motivi della lite? Facciamo un po’ di chiarezza. Dura lite adtra la maestra, gelo in studio Su Canale 5 è andata in onda nella giornata di ieri una nuova puntata del celebre talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi ovvero ‘’. A giudicare le sfide della puntata sono stati quattro giudici esterni e tra questi vi era anche il noto ballerino, coreografo ed insegnante di danzaRochelle finito al ...

Advertising

ilgiornale : Duro scontro in puntata tra Alessandra Celentano e Garrison per il voto dato da quest'ultimo alla ballerina Carola.… - zazoomblog : Alessandra Celentano gela Garrison ad Amici: “Non fare la figura dell’ignorante” commento 20 febbraio -… - VeraNotizia : 'Ridicolo, per colpa tua...'. Si scatena la lite in studio ad Amici Duro scontro in puntata tra Alessandra Celentan… - infoitcultura : Amici 21, Alessandra Celentano on fire contro Garrison - infoitcultura : Amici 21, Alessandra Celentano perde il controllo e insulta Garrison: 'Ignorante!' -