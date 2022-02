Valencia vs Barcellona: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Barcellona farà un’offerta per tornare a vincere oggi domenica 20 febbraio pomeriggio quando si dirigerà a Mestalla per affrontare il Valencia nella massima serie spagnola. I giganti catalani sono attualmente quarti nella Liga, quattro punti dietro il Real Betis, terzo in classifica, mentre il Valencia occupa la 12a posizione, a otto punti dai primi sei per la prossima serie di partite. Il calcio di inizio di Valencia vs Barcellona è prevista alle 16:15 Prepartita Valencia vs Barcellona: a che punto sono le due squadre? Valencia Il Valencia sembrava in grado di sfidare per un posto europeo in questa stagione nelle ultime fasi del 2021, ma sarebbe giusto dire che le loro prestazioni e i risultati in effetti nel 2022 sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilfarà un’offerta per tornare a vincere oggi domenica 20 febbraio pomeriggio quando si dirigerà a Mestalla per affrontare ilnella massima serie spagnola. I giganti catalani sono attualmente quarti nella Liga, quattro punti dietro il Real Betis, terzo in classifica, mentre iloccupa la 12a posizione, a otto punti dai primi sei per la prossima serie di partite. Il calcio di inizio divsè prevista alle 16:15 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilsembrava in grado di sfidare per un posto europeo in questa stagione nelle ultime fasi del 2021, ma sarebbe giusto dire che le loro prestazioni e i risultati in effetti nel 2022 sono ...

