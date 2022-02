Ucraina, sempre più alta la tensione nel Donbass: bombardamenti | Quarantamila profughi verso la Russia (Di domenica 20 febbraio 2022) 20 feb 09:57 40mila profughi giunti a Rostov dal Donbass Sono circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass e giunti nella regione russa di Rostov secondo Alexander Chupriyan, ministro russo ad interim ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 febbraio 2022) 20 feb 09:57 40milagiunti a Rostov dalSono circa 40mila ifuggiti dale giunti nella regione russa di Rostov secondo Alexander Chupriyan, ministro russo ad interim ...

martaottaviani : Tv #rossija1 mostra civili in fuga in #Donbass dopo gli attacchi dell’Ucraina. I russi sono bombardati di fake news… - MediasetTgcom24 : Ucraina, sempre più alta la tensione nel Donbass: bombardamenti #donbass #oktyabr #staromikhailovka #spartak… - rubio_chef : C’abbiamo 60 basi americane sul nostro suolo e mai nessuno che abbia detto A. Ora i parassiti americani stanno mett… - cavicchioli : Sembrerebbe che la Cina NON voglia che la Russia faccia la guerra all'Ucraina. Chiede invece una soluzione diploma… - ChiranAngelgela : RT @RetePaceDisarmo: La guerra non è mai inevitabile: è sempre una scelta, una scelta sbagliata e le persone nel mondo dovrebbero alzare la… -