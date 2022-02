Superbike, Alvaro Bautista: “Credo che la moto sia più facile da guidare rispetto al 2019” (Di domenica 20 febbraio 2022) Alvaro Bautista si appresta per dare battaglia nel Mondiale Superbike 2022. Lo spagnolo è atteso con Ducati al posto del britannico Scott Redding, un cambio importante per la casa di Borgo Panigale che si prepara per contendersi il titolo contro Yamaha e Kawasaki. Il nuovo teammate del nostro Michael Ruben Rinaldi ha dichiarato alla stampa come riporta ‘motorsport.com’: “Quando sono arrivato nel 2019 ho vinto le prime 11 gare. Penso che sia difficile ripetere quanto fatto in quella stagione perché il livello della Superbike è più alto. Ad ogni modo, proverò a fare del mio meglio”. L’alfiere del marchio italiano ha continuato dicendo: “Sono felice di essere tornado e spero di divertirmi come ho fatto nel 2019. Non c’è una grande differenza rispetto al ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022)si appresta per dare battaglia nel Mondiale2022. Lo spagnolo è atteso con Ducati al posto del britannico Scott Redding, un cambio importante per la casa di Borgo Panigale che si prepara per contendersi il titolo contro Yamaha e Kawasaki. Il nuovo teammate del nostro Michael Ruben Rinaldi ha dichiarato alla stampa come riporta ‘rsport.com’: “Quando sono arrivato nelho vinto le prime 11 gare. Penso che sia difficile ripetere quanto fatto in quella stagione perché il livello dellaè più alto. Ad ogni modo, proverò a fare del mio meglio”. L’alfiere del marchio italiano ha continuato dicendo: “Sono felice di essere tornado e spero di divertirmi come ho fatto nel. Non c’è una grande differenzaal ...

Advertising

MotorcycleSp : Alvaro Bautista torna con la Ducati, il costruttore che lo ha portato alla WSBK, dopo due anni diffi... #Superbike… - corsedimoto : IKER LECUONA recordman di cadute nella MotoGP '21, adesso è sulla Honda HRC, con la quale il predecessore Alvaro Ba… - MotorcycleSp : Álvaro Bautista sta tornando in Ducati dopo due anni con la Honda che non ha funzionato come previst... #Superbike… - wildboyz27gp : RT @gponedotcom: VIDEO - Alvaro mostra il potenziale della Panigale V4 sul tracciato portoghese: da 0 a 100 km/h in nemmeno tre secondi per… - MotorcycleSp : Dopo due anni di gare per il Team HRC, Álvaro Bautista è tornato al costruttore con cui ha concluso... #Superbike… -