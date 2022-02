Pechino 2022, curling femminile: oro per la Gran Bretagna, ko il Giappone in finale (Di domenica 20 febbraio 2022) La Gran Bretagna si aggiudica la medaglia d’oro di curling femminile alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Una finale a senso unico ha visto trionfare i britannici contro il Giappone per 10-3. Muirhead e compagne hanno cominciato con il piede giusto, portandosi 2-0 nel primo end, prendendo il largo soprattutto nella settima ripresa, vinta per 4-0. L’incontro si è concluso anzitempo, senza le necessità di dover disputare l’ultimo end. Si tratta del primo oro della Gran Bretagna in questa edizione dei Giochi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Lasi aggiudica la medaglia d’oro dialle Olimpiadidi. Unaa senso unico ha visto trionfare i britannici contro ilper 10-3. Muirhead e compagne hanno cominciato con il piede giusto, portandosi 2-0 nel primo end, prendendo il largo soprattutto nella settima ripresa, vinta per 4-0. L’incontro si è concluso anzitempo, senza le necessità di dover disputare l’ultimo end. Si tratta del primo oro dellain questa edizione dei Giochi. SportFace.

