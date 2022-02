Olimpiadi Pechino 2022, Malagò: “Un’altra missione indimenticabile. Fieri di voi” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Cala il sipario su Beijing 2022 con la grande Lollobrigida fiera portabandiera di una squadra che ha rappresentato con onore il Paese e l’intero movimento ai Giochi. Grazie a Francesca, alle atlete e agli atleti per Un’altra missione indimenticabile. Fieri di voi”. Questo il messaggio di Giovanni Malagò, presidente del CONI, sulle proprie pagine social. Le Olimpiadi 2022 di Pechino sono ufficialmente terminate con la tradizionale cerimonia di chiusura. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Cala il sipario su Beijingcon la grande Lollobrigida fiera portabandiera di una squadra che ha rappresentato con onore il Paese e l’intero movimento ai Giochi. Grazie a Francesca, alle atlete e agli atleti perdi voi”. Questo il messaggio di Giovanni, presidente del CONI, sulle proprie pagine social. Ledisono ufficialmente terminate con la tradizionale cerimonia di chiusura. SportFace.

