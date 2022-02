L’Atalanta non vince più in campionato: al Franchi si impone la Fiorentina (Di domenica 20 febbraio 2022) Da pochi minuti è terminata la gara tra la Fiorentina e L’Atalanta con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. Match fondamentale per entrambe le squadre, che inizia con la rovesciata di Nico Gonzalez che termina a lato. L’argentino è di nuovo pericoloso al 20? con un colpo di testa, ma Musso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 febbraio 2022) Da pochi minuti è terminata la gara tra lacon il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. Match fondamentale per entrambe le squadre, che inizia con la rovesciata di Nico Gonzalez che termina a lato. L’argentino è di nuovo pericoloso al 20? con un colpo di testa, ma Musso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pisto_gol : In Fiorentina-Atalanta farà molto discutere l’annullamento del gol dell’1:1 di Malinovski per un fg diventato attiv… - SerieA : ? #FiorentinaAtalanta ? L’@Atalanta_BC è la squadra che ha segnato più reti nel corso dei minuti di recupero del se… - _Morik92_ : Ci sono alte possibilità di rivedere #Dybala-#Vlahovic-#Morata insieme dal primo minuto contro l'#Atalanta. Attenzi… - LaTVdiPistocchi : @Gimbo25561186 Se la mafia Juventus fosse vera, non l’invenzione di rotti in culo frustrati, contro la Juventus l’A… - morettweet : RT @MaurizioJj: La nostra unica speranza di andare in Champions: L’Atalanta che non vince più SIUUUUU -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta non TOP NEWS ore 13 - L'Atalanta spiega la cessione a Pagliuca. Zhang non venderà l'Inter TUTTO mercato WEB