Il re è nudo Due lezioni dal caro bollette secondo Clini

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia del No ha progressivamente portato il nostro Paese in una condizione di estrema vulnerabilità energetica, economica e ambientale. L’Italia del No è quella della “botte piena e della moglie ubriaca”: sono state distrutte le eccellenze tecnologiche e scientifiche nazionali per l’uso pacifico dell’energia nucleare, ma se l’elettricità viene dalle centrali nucleari ai confini dell’Italia va tutto bene; i nostri rifiuti radioattivi stanno bene all’estero, non importa a che prezzo; i rifiuti urbani e industriali di metà dell’Italia, da Roma in giù, non possono essere destinati a produrre energia “pulita” vicino casa ma devono essere rimossi e inviati aprezzo (fino a 300 €/ton) a produrre energia nei paesi europei o nelle regioni del Nord Italia. E beffa delle beffe, paghiamo una sanzione di 125.000 € al giorno dal 2015 per la malagestione dei rifiuti della ...