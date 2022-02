GF Vip | lite furiosa tra Alex Belli e Soleil Sorge | volano accuse pesanti

(Di domenica 20 febbraio 2022) Si riapre il triangolo del Gfvip, formato dae Delia Duran, e l’occasione è un nuovo party a tema nella Casa dei vip. Nel corso dei festeggiamenti in maschera, le storiche rivali che si contendono l’amore die Delia, si lasciano andare ad un bacio saffico, sotto gli occhi increduli degli altri vipponi nella Casa. Ma non è tutto.hanno una passionaledinanzi a Delia, che osserva senza intervenire, con i i primi due che si lanciano reciproche, tra cui quella di non rivelare i propri sentimenti. E il tutto scatena tra le reazioni più disparate, dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia. GF ...

Soleil Sorge crisi dopocon Alex Belli/ Video Gf: Sophie Codegoni la consola SOLEIL SORGE VS ALEX BELLI: "NON HO MAI VOLUTO UN RAPPORTO CON TE!" Non paga, Soleil Sorge ha inveito ...Soleil Sorge crisi dopocon Alex Belli/ Video Gf: Sophie Codegoni la consola In particolare, l'artista le ha suggerito di dare la colpa di tutto all'alcool, sottolineando che sarebbe stato ...Spettacoli e Cultura - Soleil Sorge in crisi dopo la lite con Alex Belli al Grande Fratello Vip: video. Sophie Codegoni la consola e l'influencer le parla del bacio saffico con Delia .... Dopo essersi ...Lite nella Casa del GF Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’influencer accusa l’attore: “Sei una m*rda, un egoista che cerca di arrivare solo alla propria ragione!” Alex Belli e Soleil Sorge (GF Vip, ...