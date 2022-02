GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 38 | “Date un Oscar agli autori!”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ragazzi,ma la chimica artistica è diventata la chimica oscura giovedì sera. Ma che ideona pazzesca è stata far ripetere ai protagonisti di Bellifull le stesse cose che dicono da cinque mesi, ma al buio? Maunautori: chissà quante notti insonni per creare questo blocco originale che ci ha tanto appassionato. Sono passati cinque mesi e siamo ancora qua a sentire Alexman, che dice di non saper chi scegliere tra Dolores e Soledad ma noi Muti e guardiamo. Parlando di cose più serie: Alessandro Basciano ha avuto sì un comportamento brutto e non è la prima volta, ma non può beccarsi secondo me un provvedimento quando in quella casa hanno detto e fatto la qualsiasi. Ragazzi, la Ricciarelli ha detto le peggio cose fino all’altro ieri, Aldo Montano (aveva ragione) si è messo a due centimetri dal man, Soleil ha detto cose gravi, ...

