Gazzetta: Laboratorio Spalletti, ha trasformato Lobotka, Fabian ed Elmas

Laboratorio Spalletti. La Gazzetta elogia le virtù tattiche di Luciano Spalletti che con la forza delle idee ha sopperito al record di assenze del Napoli. Lobotka (quando c'è) è stato fondamentale, un talento ritrovato. Per Spalletti non è una sorpresa, lo voleva già ai tempi dell'Inter. E a proposito dei nerazzurri, è stato lui il primo a inquadrare Brozovic come regista. E lo stesso ha fatto qui, con ottimi risultati, con Fabian Ruiz. Trasformare mezze ali in play maker è un po' il pallino di mister Luciano. Lo aveva già fatto anche alla Roma con Pizarro e, in parte, con Paredes. Ma il capolavoro, alla stregua di Juan Jesus, lo ha fatto con Elmas. Uno che fino al suo arrivo non si capiva bene che ruolo avesse.

