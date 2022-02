Dopo due anni l’Australia riapre i confini ai turisti (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il via libera del 19 febbraio dell’Aifa sulla somministrazione della 4^ dose agli immunodepressi, arriva la circolare del ministero della Salute. Per Assoturismo, nel solo 2021 hanno cessato l'attività 4.116 imprese della ricettività e dei servizi turistici, il dato peggiore degli ultimi 5 anni. Il ministro Speranza afferma che il Covid non sparirà il 31 marzo e bisognerà indossare le mascherine anche Dopo.. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 20 febbraio 2022)il via libera del 19 febbraio dell’Aifa sulla somministrazione della 4^ dose agli immunodepressi, arriva la circolare del ministero della Salute. Per Assoturismo, nel solo 2021 hanno cessato l'attività 4.116 imprese della ricettività e dei servizici, il dato peggiore degli ultimi 5. Il ministro Speranza afferma che il Covid non sparirà il 31 marzo e bisognerà indossare le mascherine anche..

Ultime Notizie dalla rete : Dopo due In Inghilterra stop all'obbligo di isolamento per i positivi a Covid: è la strada giusta? " La terza dose dovrebbe dare un'immunità più duratura delle prima due , anche se si è visto un calo degli anticorpi dopo il booster - chiarisce l'epidemiologo -. Le nostre difese però sono legate ...

Siviglia frenato dall'Espanyol: Ancelotti ringrazia e scappa a +6 Un attimo dopo Martial si è fatto male alla coscia sinistra ed è stato sostituito dal Papu Gomez, che al 36' pescato a sinistra da un lancio perfetto dell'eccezionale Fernando ha saltato due ...

Dopo due anni l'Australia riapre i confini ai turisti Il Sole 24 ORE L'Accedemia Volley torna al successo dopo due mesi A distanza di due mesi esatti dall'ultima gara disputata e vinta col medesimo punteggio con il Volley Reghion, le giallorosse hanno fatto il loro debutto in questo 2022 mostrando tutte le qualità e le ...

Tricolori Allievi: Furlani 2,13, tris come Galuppi ALTO - Due su due per Mattia Furlani. Dopo il gran balzo a 7,47 nel lungo, anche nell’alto sfiora la migliore prestazione italiana di categoria. Arriva a due centimetri dal record con 2,13 superando ...

