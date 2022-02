Covid, quarta dose ai fragili a due anni dallo scoppio della pandemia (Di domenica 20 febbraio 2022) Era il 20 febbraio del 2020 quando l’Italia impattò contro il Covid. Quella sera nell’ospedale di Codogno, nel lodigiano, grazie all’intuizione di una dottoressa anestesista si scoprì il ‘paziente 1’, non solo d’Italia, ma anche d’Europa. Era il 38enne Mattia Maestri. Aveva il Covid-19 (anche se allora si diceva Coronavirus). Il primo bollettino del 24 febbraio riportava 221 positivi e 7 morti. Due anni dopo, i numeri sono impietosi: 12.427.773 il totale dei contagiati (solo in Italia), e 152.848 decessi. Covid, quarta dose ai fragili Una catastrofe, con la quale si prova a convivere tra bilanci altalenanti, zone rosse, quarantene, vaccini, varianti, ripresa economica. E adesso, a due anni dalla scoperta del ‘paziente 1’, è arrivato il sì alla ... Leggi su velvetmag (Di domenica 20 febbraio 2022) Era il 20 febbraio del 2020 quando l’Italia impattò contro il. Quella sera nell’ospedale di Codogno, nel lodigiano, grazie all’intuizione di una dottoressa anestesista si scoprì il ‘paziente 1’, non solo d’Italia, ma anche d’Europa. Era il 38enne Mattia Maestri. Aveva il-19 (anche se allora si diceva Coronavirus). Il primo bollettino del 24 febbraio riportava 221 positivi e 7 morti. Duedopo, i numeri sono impietosi: 12.427.773 il totale dei contagiati (solo in Italia), e 152.848 decessi.aiUna catastrofe, con la quale si prova a convivere tra bilanci altalenanti, zone rosse, quarantene, vaccini, varianti, ripresa economica. E adesso, a duedalla scoperta del ‘paziente 1’, è arrivato il sì alla ...

