Covid: a Codogno una corsa in bici per non dimenticare (Di domenica 20 febbraio 2022) A Codogno stamani si è svolta con 350 partecipanti iscritti, la biciclettata 'Zona rossa gravel', con bici da gravel e mountain bike. Un'iniziativa patrocinata anche da Regione Lombardia e Provincia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Astamani si è svolta con 350 partecipanti iscritti, laclettata 'Zona rossa gravel', conda gravel e mountain bike. Un'iniziativa patrocinata anche da Regione Lombardia e Provincia ...

